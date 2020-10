Sully jak się patrzy - okazałe wąsy Marka Wahlberga 0

Przed weekendem na naszych łamach mogliście rzucić okiem na pierwszą oficjalną fotografię prezentującą Toma Hollanda w roli Nathana Drake’a. Teraz głównym bohaterem tego artykułu jest inny hollywoodzki gwiazdor, który pojawi się w adaptacji gry "Uncharted" – Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg wrzucił na swoje social media krótki materiał wideo, który pokazuje nam nowy atrybut aktora. Otóż są to obfite wąsy! Oczywiście są one potrzebne z racji postaci, w którą wcieli się Wahlberg. Aktor sportretuje na ekranie wiernego kompana Nathana Drake’a o imieniu Sully. Poniżej możecie zobaczyć, jak Wahlberg prezentuje się z wąsami:

Na pewno to krótkie wideo lekko uspokoiło fanów. Kilka tygodni temu do sieci wyciekły zdjęcia, na których aktor nie miał wąsów, co oczywiście rozpoczęło rozmowy na temat tego dlaczego Sully nie będzie miał charakterystycznego zarostu? Wygląda jednak na to, że twórcy mogą szykować dla nas kilka różnych wersji wyglądu tego bohatera.

W obsadzie aktorskiej Uncharted występują również Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali i Tati Gabrielle. Ruben Fleischer reżyseruje na podstawie scenariusza Arta Marcuma i Matta Hollowaya. Film ma trafić do kin 16 lipca 2021 roku.

