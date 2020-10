Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jessica Chastain zastąpi Michelle Williams w miniserialu HBO o rozpadzie małżeństwa 0

Nominowana do Oscara Jessica Chastain zastąpi inną aktorkę mającą w przeszłości szansę na złotą statuetkę w miniserialu stacji HBO.

To Jessica Chastain, a nie jak wcześnie zakładano Michelle Williams, będzie gwiazdą miniserialu stacji HBO, który nosi tytuł "Scenes From a Marriage". Producenci byli zmuszeni na znalezienie zastępstwa dla Michelle Williams z powodu napiętego grafiku aktorki. Tym samym Jessica Chastain będzie miała okazję zagrać jeszcze raz u boku Oscara Isaaca, z któym spotkała się na planie filmu Rok przemocy (za rolę, w którym otrzymała zresztą nominację do Złotego Globu w kategorii "Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie").

"Scenes From a Marriage" będzie anglojęzycznym remake’em klasycznego szwedzkiego serialu Ingmara Bergmana z 1973 roku – Sceny z życia małżeńskiego. Produkcja prawdopodobnie przeanalizuje przedstawienie miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu przez pryzmat współczesnej amerykańskiej pary.

Sceny z życia małżeńskiego były sześcioodcinkowym serialem wyemitowanym w 1973 roku w szwedzkiej telewizji, w którym wystąpili Liv Ullmann i Erland Josephson. Opierając się na własnych doświadczeniach Bergmana, serial opowiadał historię rozpadu małżeństwa Marianne i Johana.

Scenarzystą i reżyserem nowego miniserialu jest Hagai Levi, współtwórca serialu The Affair.

