Tajni agenci wkraczają do akcji! Nowe odcinki "Agent Binky: Pets of the Universe" na antenie Boomeranga 0

Grupa agentów pod przewodnictwem kota Binky’ego to ulubieńcy widzów Boomeranga! Odważne zwierzątka rozwiążą każdą tajemniczą sprawę. Agenci potrafią działać pod przykrywką, ponieważ nawet ich właściciele nie podejrzewają, czym naprawdę zajmują się pupile! Nowe odcinki Agent Binky: Pets of The Universe w listopadzie na antenie Boomeranga.

Binky jest pozornie zwykłym kotem, który odpoczywa w domu wraz ze swoimi właścicielami. Jednak pod przykrywką łagodnego zwierzaka kryje się prawdziwy tajniak! Wraz z grupą innych pupili z sąsiedztwa, kot wypełnia tajne misje ratunkowe i nigdy nie zdradza swojej tożsamości. Bohaterowie należą do agencji PURST, czyli kosmicznych Pogromców Ufo Różnej Sierści i Typu. Nie straszne im nawet najbardziej dalekie i nietypowe wyprawy!

Kot Binky, pies Gordon, kotka Gracie, żółwica Nola i rybka Loo znów przywdzieją swoje kosmiczne skafandry. Dzięki nim od razu widać, że ta zgrana drużyna to zespół prawdziwych agentów! W nowych odcinkach będą musieli zapobiec sprzedaży kocyka Gordona na wyprzedaży garażowej, zorganizowanej przez jego właścicieli. W okolicy pojawią się kosmici, którzy prawdopodobnie będą chcieli zabrać pled! Grupa PURST ruszy do akcji, by przeciwdziałać obcym. Poszukiwanie kosmitów zaprowadzi odważnych bohaterów do gabinetu weterynarza, gdzie odkryją sekretne przejście podziemne – to tam znajdą kryjówkę przybyszów! Czy uda im się odzyskać bezcenny kocyk psiego kumpla? Czy rezolutne zwierzątka odeprą atak wrogów?

Premiera nowych odcinków Agent Binky: Pets of The Universe w poniedziałek 2 listopada o 19:00. Emisja codziennie o 19:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia