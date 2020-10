The CW pokazało światu dwa zdjęcia, na których widnieje Javicia Leslie w kostiumie Batwoman. Aktorka zastąpi w roli głównej Ruby Rose.

W sieci zadebiutowały fotosy nowej Batwoman. Z medialnych doniesień wynika, że strój, który możecie oglądać poniżej pojawi się w trzecim odcinku 2. sezonu Batwoman.