Ostatni dzień 2020 roku przyniesie nam premierę części 4. "Chilling Adventures of Sabrina" 0

Platforma Netflix pokazała teaserową zapowiedź ostatniej części serialu Chilling Adventures of Sabrina. Premiera w ostatni dzień 2020 roku!

Chilling Adventures of Sabrina to nowa interpretacja pochodzenia i przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, przeobrażona w mroczną opowieść o dorastaniu z elementami horroru, okultyzmu i oczywiście czarów.

W części trzeciej Sabrina zmagała się z następstwami wydarzeń z poprzedniej części. Chociaż pokonała swojego ojca, Lucyfera, to Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego chłopaka, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może żyć ze świadomością, że Nick dokonał ostatecznego poświęcenia i teraz cierpi w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Madam Szatan. Dlatego z pomocą swoich śmiertelnych przyjaciół z Klubu Strachów (czyli Harveya, Rosalind i Theo) Sabrina postanawia za wszelką cenę ocalić go od wiecznego potępienia i sprowadzić z powrotem w swoje ramiona. Niemniej jednak usunięcie Księcia Ciemności z tronu odbija się głośnym echem w krainie potępionych i teraz, bez wyznaczonego następcy, Sabrina musi przyjąć rolę „Królowej”, aby ochronić tron przed pretendentem: przystojnym Księciem Piekła, Kalibanem. Tymczasem w Greendale pojawia się tajemniczy grupa, która stanowi zagrożenie dla Spellmanów i kowenu: plemię pogan chce przywołać do życia starożytne zło…

A co czeka nad w 4. sezonie? Premiera ostatniej części serialu Chilling Adventures of Sabrina już 31 grudnia – tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix