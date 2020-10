Oscar Isaac dołączy do Marvela? Aktor stara się o rolę w serialu ''Moon Knight'' 0

Oscar Isaac, gwiazda ostatnich trzech części z serii Gwiezdne wojny przymierza się do swojego kolejnego projektu. Tym razem chce dołączyć do uniwersum Marvela. Aktor prowadzi właśnie rozmowy w sprawie angażu do głównej roli w serialu 'Moon Knight'.

fot. materiały prasowe

Isaac obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów Hollywood. W ostatnim czasie wystąpił w filmie Netflixa Anihilacja, wcielił się w Apocalypse w X-Men: Apocalypse, a na premierę z nim oczekuje najnowsza adaptacja bestselerowej powieści Franka Herberta Diuna.

Głównym bohaterem komiksu jest Marc Spector – najemnik pozostawiony na śmierć. Został ocalony przez czcicieli boga Księżyca, którzy obdarzyli go nadludzkimi zdolnościami. Został superbohaterem znanym, jako Moon Knight, a jego siła zwiększa lub zmniejsza się w zależności od faz Księżyca. Na co dzień wiedzie życie miliardera Stevena Granta, jednak aby nie tracić kontaktu ze zwykłymi ludźmi, których poprzysiągł chronić przyjął także jeszcze jedną tożsamość – taksówkarza Jake’a Lockley’a.

Scenariusz do serialu Moon Knight napisze Jeremy Slater, autor seriali tj. Egzorcysta czy The Umbrella Academy. Nie wiadomo jeszcze kiedy rozpoczną się zdjęcia do produkcji. Obecnie Marvel i platforma Disney+, dla której powstaje serial zajmą się poszukiwaniem reżysera.

Myślicie, że Isaac to dobry wybór do odegrania roli tego superbohatera?

Źrodło: deadline