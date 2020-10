Mamoudou Athie i Dina Shihabi gwiazdami nadnaturalnego serialu Netflixa ''Archive 81'' 0

Netflix zdobywając prawa do podcastu z gatunku found footage 'Archive 81' rozpoczął poszukiwanie aktorów, którzy wcielą się w główne role. Wybór padł na Mamoudou Athie znanego z filmu Głębia strachu czy serialu The Get Down oraz Dinę Shihabi, która wystąpiła w drugim sezonie Altered Carbon.

fot. materiały prasowe

Ta pełna nadnaturalnych tajemnic produkcja składać się ma z ośmiu odcinków, w których to los łączy dwoje pochodzących z różnych dekad nieznajomych badających przerażającą historię starego budynku. Athie wcieli się w archiwistę Dana Turnera, który podejmuje pracę przy renowacji zniszczonych kaset wideo z 1994 roku. Zawierają one pracę dokumentalistki Melody Pendras, która prowadziła sprawę niebezpiecznego kultu. Dan po przejrzeniu nagrań zdaje sobie sprawę, że może uratowac kobietę przed tym co spotkało ją ćwierć wieku temu.

Autorką scenariusza do serialu jest Rebecca Sonnenshine, która pracowała przy takich hitowych produkcjach jak The Boys czy Pamiętniki wampirów. W projekt zaangażowany jest także współczesny mistrz filmów grozy James Wan, który będzie producentem i jednym z reżyserów obok Rebecci Thomas.

Patrząc na nazwiska związane z tym projektem możemy spodziewać się dobrego straszaka. Co o tym sądzicie?

Źrodło: variety