3. sezon "Wielkich kłamstewek" jest możliwy 0

Pierwotnie Wielkie kłamstewka miały być miniserialem. Sukces produkcji sprawił, że twórcy i producenci podjęli decyzję o realizacji drugiego sezonu. I wygląda na to, że na tym nie koniec.

W trakcie jednego z niedawnych wywiadów, jedna z gwiazd serialu, czyli Nicole Kidman, została zapytana o kolejną serię popularnej produkcji stacji HBO. Słowa aktorki na pewno wywołają sporą dozę entuzjazmu wśród fanów.

Aktualnie jest wymyślana historia. Liane Moriarty pracuje nad nową książką. Nasza grupka kobiet chce to zrobić.

mówiła Kidman

Oczywiście słowa Nicole Kidman nie są żadną gwarancją tego, że 3. sezon powstanie. HBO musi najpierw chcieć sfinansować produkcję.

W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey, w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zaślepione miłością matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Jakie kłamstwa kryją się za pozorami ich perfekcyjnego życia? Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, który pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.

