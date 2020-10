"Gniazdo zła" - doskonały gotycki horror w kinach od 30 października 0

Już w najbliższy piątek wprowadzamy do polskich kin upiorny włoski horror gotycki Gniazdo zła, który bywa porównywany przez krytyków do Innych Alejandro Amenabara. To duszna historia z dreszczykiem opowiadająca o dwunastolatku przetrzymywanym przez matkę w wielkim domostwie, która traktuje poniekąd o lockdownie, mimo że film powstał na długo przed pandemią.

Horror w reżyserii Roberto De Feo – debiutanta, którego włoski portal Cinematographe stawia w jednym rzędzie z takimi wizjonerami gatunku, jak Ari Aster (Midsommar. W biały dzień) i Jordan Peele (To my). Intrygująca opowieść o samotności, matczynej miłości i dorastaniu. Starannie budowane napięcie, atmosfera pełna niepokoju i tajemnica, niczym mgła spowijająca całą historię, to filary jednego z najciekawszych włoskich horrorów ostatnich lat. Światowa premiera filmu odbyła się na Festiwalu Filmowym w Locarno.

Samuel (Justin Korovkin) jest sparaliżowanym chłopcem, mieszkającym z matką Eleną (Francesca Cavallin) w odciętej od świata willi. Dorasta pod czujnym okiem troskliwej, lecz surowej rodzicielki, która zabrania mu pod żadnym pozorem opuszczać mury domu. Życie w willi jednak zmienia się, gdy dochodzi do szeregu dziwnych i niepokojących wydarzeń. Oparty na dyscyplinie porządek burzy pojawienie się młodej, zbuntowanej pokojówki, Denise (Ginevra Francesconi), która budzi w Samuelu siłę do sprzeciwu wobec wszechobecnego rygoru i potrzebę odkrycia prawdy o świecie zewnętrznym. W obliczu buntu Elena postanawia zatrzymać syna przy sobie za wszelką cenę. Jakie skrywa tajemnice? Dlaczego traktuje syna jak więźnia we własnym domu?

Dowiecie się już 30 października. Niecodzienny, zjawiskowy, niejednoznaczny horror, z doskonałym połączeniem kina grozy.