Nadchodzi reboot serialu ''Byle do dzwonka'' - zobaczcie pełną zapowiedź 0

Nadchodzi reboot serialu młodzieżowego Byle do dzwonka. Platforma Peacock, dla której powstała produkcja udostępniła jej pierwszą pełną zapowiedź. Zdradzono także datę premiery.

fot. materiały prasowe

Byle do dzwonka emitowany był w latach 1989-1993. Był to jeden z najpopularniejszych amerykańskich serialu dla młodzieży w tamtych czasach. Opowiadał on o perypetiach grupki przyjaciół uczęszczających do Bayside High School w Kalifornii.

Teraz po latach ponownie spotykamy się z tymi bohaterami. Zack Morris jest gubernatorem Kalifornii, Kelly Kapowski-Morris jego żoną i Pierwszą Damą Kalifornii. Do tych ról powracają odpowiednio Mark-Paul Gosselaar i Tiffani Thiessen. Z oryginalnej obsady zobaczymy także Elizabeth Berkley, która wciela się w Jessie i Mario Lopez jako Slater. Nowi w obsadzie to Dexter Darden, Josie Totah, Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena i Belmont Cameli. Za produkcję i scenariusz rebootu odpowiada Tracey Wigfield.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Zack Morris jako gubernator decyduje o zamknięciu kilku nierentownych szkół w Kalifornii co nie podoba się mieszkańcom. Aby udobruchać nastroje społeczne proponuje wysłać poszkodowanych uczniów do jednej z najlepszych szkół w stanie – do Bayside High. Napływ nowych uczniów początkowo jest szokiem dla uczęszczających do eksluzywnego college’u, z czasem jednak nowi dają im bardzo potrzebną naukę rzeczywistości, co jak można się domyśleć, skutkuje wieloma zabawnymi sytuacjami.

Premiera rebootu serialu Byle do dzwonka już 25 listopada 2020 roku.

Źrodło: comingsoon