Reżyserem filmu został Jason Moore, czyli człowiek odpowiedzialny za Pitch Perfect. Scenariusz do "Shotgun Wedding" przygotowali Mark Hammer i Elizabeth Meriwether.

Magnetyzm, który posiadają Jennifer i Armie, osobno czy razem, sprawia, że są oni idealnym duetem do tego typu komedii. Oboje są niesamowicie zabawnymi aktorami, którzy dodatkowo mogą zagrać w filmie akcji. To co będzie wyróżniało ten film to chemia pomiędzy nimi, która będzie rozsadzała ekran. Nie będzie można oderwać od nich wzroku.

powiedziała producentka Erin Westerman