W zeszłym tygodniu w ofercie platformy streamingowej Amazon Prime Video pojawił się film zatytułowany Kolejny film o Boracie. Jest to kontynuacja popularnej produkcji z 2006, w której Sacha Baron Cohen wciela się w postać kazachskiego dziennikarza marzącego o tym, aby jego kraj stał się potęgą na miarę Stanów Zjednoczonych. W sequelu na ekranie partneruje mu nieznana do tej pory szerszej publiczności Maria Bakalova, która wciela się w postać 15-letniej córki Borata – Tutar.

Ona jest niesamowitą aktorką. Przesłuchaliśmy 600 młodych kobiet z całego świata i ona była przezabawna. Jest jedną z najodważniejszych aktorek w historii. Jeśli ona nie zasłuży na nominację do Oscara, to będzie to jakaś parodia.

powiedział Sacha Baron Cohen