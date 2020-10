Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nocne Maratony Filmowe Helios - HALLOWEEN 2020 0

Nocne Maratony Filmowe Helios, jak co roku z okazji Halloween przygotowały prawdziwą ucztę dla wszystkich fanów mocnych wrażeń!

Zaprezentowane zostaną cztery filmy, których jedynym celem jest… śmiertelnie Was wystraszyć! Na początek, chwilę po premierze, intrygujący i długo wyczekiwany – SAINT MAUD. Następnie przedpremierowy – SYN DIABŁA, a po nim klimatyczny i przerażający NUMER 32. Dzieła dopełni druga przedpremiera tego wieczoru – ALIVE. Po tym maratonie już nic nigdy nie będzie takie samo… Pewne jest, że taka dawka strachu jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 30.10.2020, godz. 23:00

Start: 31.10.2020, godz. 23:00

Zagrane zostaną:

SAINT MAUD

Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Amandy – byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skrupułów. Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji, niż tylko opieka nad konającą Amandą, postanawia ocalić jej grzeszną duszę, co wkrótce zamienia się w niebezpieczną obsesję…

Po serii nadprzyrodzonych wydarzeń, Joel – młody samotny ojciec – zaczyna podejrzewać, że jego syn może być opętany. Niedługo potem Joela odwiedza ojciec Lambert, kontrowersyjny egzorcysta, którego ostatni pacjent zmarł podczas leczenia. Kapłan informuje mężczyznę, że jeśli nie uda mu się przeprowadzić egzorcyzmów, diabeł wkrótce przejmie pełną kontrolę nad chłopcem.

Madryt rok 1976. Rodzina Olmedo wprowadza się do wymarzonego domu pod numerem 32. Budynek jest piękny lecz członkowie rodziny nie wiedzą najważniejszej rzeczy: w domu, który kupili nie będą sami… Tajemnicza istota zamieszkująca dom nie życzy sobie towarzystwa i szybko zmieni życie rodziny w niekończący się koszmar. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Ciężko ranni mężczyzna i kobieta budzą się w opuszczonym sanatorium i nie pamiętają, kim są i co się stało. Sadystyczny dozorca wymierza im kary za każdym razem, gdy któreś odmawia współpracy lub próbuje uciec. Kiedy w końcu udaje im się wydostać na wolność, odkrywają przerażającą prawdę na temat swojej prawdziwej tożsamości.

Źrodło: Helios