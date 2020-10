Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gal Gadot dzieli się zdjęciem z planu "Red Notice" 0

Trwają prace na planie zdjęciowym filmu akcji Red Notice. Jedna z gwiazd produkcji, czyli Gal Gadot podzieliła się z fanami fotką, na której stoi obok równie znanych kolegów po fachu.

Po przymusowej przerwie związanej z COVID-19 i pandemią koronawirusa szalejącej na świecie, członkowie obsady filmu akcji Red Notice powrócili do pracy. Gal Gadot wrzuciła w social mediach zdjęcie, na którym możemy zobaczyć aktorkę w towarzystwie kolegów po fachu – Ryana Reynoldsa i Dwayne'a Johnsona. Towarzyszy im reżyser Rawson Marshall Thurber.

To zdjęcie zostało zrobienie w momencie przemowy Rawsona Marshalla Thurbera z okazji urodzin Ryana Reynoldsa i tuż przed tym, jak zaczęliśmy śpiewać urodzinowe piosenki po hebrajsku i pić gin oraz tequillę.

podpisała fotkę aktorka

Jeśli chodzi o sam Red Notice, to ze słów Dwayne’a Johnsona wynika, że jest to największe dotychczasowe przedsięwzięcie filmowe Netfliksa. Akcja filmu będzie rozgrywała się w świecie międzynarodowej przestępczości. INTERPOL wydaje globalny alert mający na celu wytropienie i schwytanie najbardziej poszukiwanej złodziejki dzieł sztuki na świecie. Gal Gadot wcieli się w postać złodziejki, natomiast The Rock zagra agenta, który zostaje wysłany, aby ją schwytać.

Pierwotnie to Universal Pictures miał zająć się realizacją tego filmu, jednak z powodu zbyt dużego budżetu byli zmuszeni ustąpić. Wówczas do akcji wkroczył Netflix i kupił prawa do Red Notice.

Źrodło: MovieWeb