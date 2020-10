Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kate Winslet pod wodą na planie zdjęciowym "Avatara 2" 0

Kate Winslet to jedna z gwiazd, które zobaczymy w filmie Avatar 2, sequelu jednego z najgłośniejszych filmów w historii kinematografii.

James Cameron oraz jego ekipa cały czas ciężko pracują nad realizacją kolejnych filmów z serii "Avatar". W kontynuacji kasowego hitu pojawi się laureatka Oscara Kate Winslet. Do sieci trafiło właśnie zdjęcie z planu superprodukcji. Po raz pierwszy możemy rzucić okiem na jej postać noszącą imię Ronal. Aktorka jest w trakcie odkrywania jednej ze scen na dnie basenu produkcyjnego. Z fotografii, którą możecie obejrzeć poniżej wynika, że Ronal odbywa podwodny spacer z rozpostartymi skrzydłami.

W trakcie przygotowań do zdjęć Kate Winslet musiała wyjść poza swoją strefę komfortu i przyzwyczaić się do długiego przebywania pod wodą. W wywiadzie, który udzieliła w sierpniu wyjawiła, że musiała nauczyć się swobodnego nurkowania, a jej rekord pod wodą to 7 minut i 14 sekund.

Warto przypomnieć, że dla Kate Winslet nie jest to pierwszy raz, kiedy ma okazję pracować z Jamsem Cameronem. Duet poznał się przy okazji zdjęć do innego kasowego hitu filmowca – Titanica.

Źrodło: MovieWeb