IFC Films zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu zatytułowanego Stardust, który jest biograficzną produkcją opowiadającą o Davidzie Bowiem.

David Bowie to jedna z najbardziej znaczących legend w historii muzyki. W 1971 roku 24-letni, raczkujący dopiero w muzycznym biznesie David Bowie (w tej roli Johnny Flynn) zostaje wysłany do Stanów Zjednoczonych, aby promować swoją najnowszą płytę, "The Man Who Sold the World". Zostawiając swoją ciężarną żonę Angie (Jena Malone), Bowie i jego zespół wyruszają w trasę promocyjną od jednego amerykańskiego wybrzeża do drugiego. W trakcie tej podróży zobaczymy inspiracje, które sprawiły, że muzyk zdecydował się na stworzenie jednej z najsłynniejszych kulturalnych ikon i zarazem swoje alter ego – Ziggy’ego Stardusta.

Oprócz zapowiedzi wideo pokazano także oficjalny plakat promujący film:

Premiera filmu miała odbyć na tegorocznym Tribeca Film Festival, jednak pandemia koronawirusa na świecie pokrzyżowana plany twórcom, producentom oraz organizatorom festiwalu. Zamiast tego Stardust 25 listopada zadebiutuje w serwisach VOD oraz wybranych kinach. Jak oceniacie zwiastun filmu?

Źrodło: IFC Films