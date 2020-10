''Moon Knight'' znalazł reżysera - to Mohamed Diab 0

Prace nad serialem Disney+ Moon Knight nabierają tempa. Zaledwie dwa dni temu ogłoszono, iż główną rolę prawdopodobnie zagra aktor Oscar Isaac, który jest na końcowym etapie negocjacji a już dziś świat obiegła informacja o tym, kto wyreżyseruje projekt.

fot. Toni Anne Barson/FilmMagic

Kolejny superbohaterski serial powstający dla platformy Disney+ wyreżyseruje egipski filmowiec Mohamed Diab odpowiedzialny za takie produkcje jak 678 czy Zderzenie. Projekt powstający dla telewizji będzie pierwszym w jego karierze.

Głównym bohaterem komiksu jest Marc Spector – najemnik pozostawiony na śmierć. Został ocalony przez czcicieli boga Księżyca, którzy obdarzyli go nadludzkimi zdolnościami. Został superbohaterem znanym, jako Moon Knight, a jego siła zwiększa lub zmniejsza się w zależności od faz Księżyca. Na co dzień wiedzie życie miliardera Stevena Granta, jednak aby nie tracić kontaktu ze zwykłymi ludźmi, których poprzysiągł chronić przyjął także jeszcze jedną tożsamość – taksówkarza Jake’a Lockley’a.

Scenariusz do serialu Moon Knight napisze Jeremy Slater, autor seriali tj. Egzorcysta czy The Umbrella Academy. Nie wiadomo jeszcze kiedy rozpoczną się zdjęcia do produkcji.

Co sądzicie o tym wyborze?

Źrodło: superherohype.com