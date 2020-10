Nicole Kidman gwiazdą i producentką nowego serialu Amazona 0

Nicole Kidman, którą podziwiać w ostatnim czasie mogliśmy w serialu Wielkie kłamstewka teraz zająć ma się produkcją serii dla Amazona. Things I Know To Be True będzie adaptacją teatralnej sztuki napisanej przez Andrew Bovell.

fot. materiały prasowe

Kidman oprócz pełnienia funkcji producenta wykonawczego wcielić ma się także w jedną z głównych ról w tejże serialowej produkcji. Jej fabuła koncentruje się na małżeństwie Boba i Fran Price, którzy obserwują jak ich dorosłe już dzieci podejmują szokujące decyzję, mające wpływ na ich dotychczasowe życie. Serial ten ukaże nam ewolucję rodzinnej miłości i to jak mocne i trwałe może być kochające się małżeństwo, które ma wspólne problemy i troski.

Nigdy nie zapomnę tego wrażenia jakie wywarła na mnie sztuka Andrew, która zobaczyłam w Sydney. Scenariusze do serialu są równie dobre co pierwowzór. Wszyscy mamy wielkie nadzieję w związku z tym projektem i wiemy, że wyjdzie z tego coś dobrego. powiedziała Kidman

Utalentowana aktorka wcieli się w postać Fran Pirce. Nie wiadomo na razie kto zagra jej serialowego męża. Autorką scenariusza ma być sama Bovell, która pełnić będzie także funkcję producenta wykonawczego.

Serial Things I Know To Be True nie będzie pierwszym projektem Kidman dla Amazona. Aktorka pracuje obecnie także nad serialem The Expatriates, adaptacją książki Pretty Things Janelle Brown i My Lovely Life Samanthy Downing.

Źrodło: deadline