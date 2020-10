''Songbird'' Michaela Baya na pierwszych zdjęciach z planu. Jest także plakat 0

Michaelowi Bay'owi panująca pandemia nie straszna. Nie dość, że pokonując wszelkie przeciwności losu udało mu się wyprodukować swój nowy film Songbird, to jeszcze jego fabuła traktuje również o epidemii. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu tego thrillera, a także plakat promujący produkcję. Wszystko to możecie zobaczyć w dalszej części artykułu.

Za reżyserię filmu odpowiada Adam Mason. Jego fabuła rozgrywa się na 4 lata do przodu, w 2024 roku, kiedy to obecny aktualnie wirus COVID-19, zmutował do wersji COVID-23 (jak widać Bay nie lubi optymistycznych scenariuszy). Ta odmiana powoduje śmierć 50% zarażonych. Ludzkość zamknięta zostaje w rygorystycznych obozach, jest całkowity zakaz jakiejkolwiek zabawy. Głównym bohaterem historii ma być młody kurier odporny na zarazę. W tle przewijać się będzie miłosna historia. Chłopak postara się pokonać wszelkie przeciwności losu. Film opowie nam o odporności ludzkiego ducha i idei, o którą warto walczyć do samego końca.

Obsada aktorska thrillera prezentuje się znakomicie. W pandemicznej produkcji występują między innymi K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser, Peter Stormare, Alexandra Daddario i Bradley Whitford.









Pierwotnie film nakręcony miał być smarftonem, ale kiedy do projektu dołączył Bay film dostał rozmachu. Produkcję udało nakręcić się w zaledwie 17 dni, dzieląc ekipę na grupy i robiąc bardzo częste testy na koronawirusa.

Obecnie nie wiadomo jeszcze kiedy STXfilms wyda film. Data premiery zostanie dopiero ustalona.

Źrodło: collider