Aktor udzielił wywiadu magazynowi Forbes, w którym zdradził kolejne szokujące detale zza kulis filmu. Po raz pierwszy lampka ostrzegawcza nad głową Fishera zaświeciła się w 2017 roku, kiedy Warner Bros. ogłosił, że Joss Whedon przejmie stanowisko reżyserskie po Zacku Snyderze.

Po pierwsze obsadzie aktorskiej i ekipie powiedziano, że to Zack wybrał Jossa na swojego następcę, który skończy film. Dopiero później dowiedziałem się, że było to kłamstwo. Słyszałem szepty i pomruki o tym, co dzieje się za kulisami, ale nic konkretnego. W 2017 roku pojechaliśmy na Comic-Con do San Diego, gdzie powiedziano nam o tym, że Zack wybrał Jossa, że Joss to świetny facet. Nadal mam te e-maile. mówi aktor

Kolejna wypowiedź Fishera jest zdecydowanie bardziej kontrowersyjna i szokująca.

Ponoć wszystko zostało dobrze udokumentowane i sprawa rozchodzi się o role kilku kolorowych aktorów. Zostały zredukowane lub całkowicie usunięte z kinowej wersji Ligi Sprawiedliwości. Chodzi o kreacje takich aktorów, jak Zheng Kai, Karen Bryson i Kiersey Clemons.