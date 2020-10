''W mroku pod schodami'' dostanie remake - producentem Jordan Peele 0

Jordan Peele, który na swoim koncie ma doskonały film Uciekaj! bierze się za kolejny projekt. Jego wybór padł na film Wesa Cravena z 1991 roku noszący tytuł W mroku pod schodami. Wyprodukuje on remake tego komediowego horroru.

Produkcja powstanie dla studia Universal Pictures. Projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, nie posiada bowiem jeszcze ustalonego reżysera, ani scenarzysty.

Oto fabuła oryginalnego filmu:

Dwójka włamywaczy do swojego nowego skoku bierze młodego chłopaka, którego wszyscy nazywają "Głupek". Rutynowy z pozoru włam, szybko okazuje się śmiertelną pułapką, a włamywacze wpadają w sieci zastawione przez właścicieli. Ci bowiem okazują się parą psychopatów o morderczych skłonnościach. Ich dom jest ufortyfikowany niczym twierdza, a "Głupek" z kolegami nie są jej jedynymi więźniami. W dodatku mogą liczyć tylko na siebie, bo nikt nie wie gdzie ich szukać.

Film ten w idealny sposób łączył kino grozy z satyrą, ukazując obraz kapitalizmu, poruszając temat walki klasowej i zjawiska gentryfikacji. Patrząc na dotychczasową tematykę najlepszych filmów Peele’a – Uciekaj! i To my to fabuła filmu W mroku pod schodami jest dla niego tą idealną.

