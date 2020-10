Scenarzysta filmu ''Zniewolony. 12 Years a Slave'' przygotuje nowy horror dla Blumhouse 0

Jak donoszą zagraniczne media John Ridley, scenarzysta i producent takich hitowych produkcji jak Zniewolony. 12 Years a Slave czy Droga przez piekło wziął się za kolejny projekt. Napisze on i wyreżyseruje horror dla studia Blumhouse.

Fabuła nienazwanego jeszcze filmu opierać ma się o artykuł noszący tytuł Project Poltergeist napisanego przez Saleah Blancaflor dla Truly* Adventurous. Filmowa adaptacja ukaże nam prawdziwą historię jaką opisała Saleah. Rozegrała się ona w New Jersey w latach 60. w pewnym komunalnym blokowisku. Główny bohater to młody chłopak, który zmagał się z przerażającymi zjawiskami paranormalnymi oraz rasowymi uprzedzeniami.

Produkcją tej adaptacji zajmie się Jason Blum oraz Matthew Pearl i Greg Nicholas.

To niesamowita opowieść z prawdziwego życia o młodym człowieku, który zmaga się z okropnościami – zarówno paranormalnymi, jak i rasistowskimi – w społeczności naznaczonej nienawiścią, ale dla której jest jeszcze nadzieja. powiedział Ridley

Najlepsze przerażające filmy zawsze opierają się na prawdziwych wydarzeniach, a materiał, na którym opiera się ta historia jest rewelacyjny. Wiemy także, że John Ridley to wspaniały dramatopisarz i to jak nasyci tą historię swoim dramatem będzie świetne. dodał Blum

