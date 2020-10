Pierwsza grafika koncepcyjna z nadchodzącej animacji ''Gremlins: Secrets of the Mogwai'' 0

Dla HBO Max powstaje animowany serial poświęcony kultowym stworkom z lat 80. Mowa oczywiście o Gremlinach. W sieci pojawiła się pierwsza grafika koncepcyjna, na której zobaczyć możecie młodego pana Winga i malutkiego Gizmo.

fot. materiały prasowe

Serial nosi tytuł Gremlins: Secrets of the Mogwai i składać się ma z dziesięciu półgodzinnych odcinków. Jego fabuła przeniesie nas do Szanghaju lat 20. XX wieku. Poznamy 10-letniego Sama Winga, który po raz pierwszy spotyka Gizmo. Wraz z nim i złodziejką Elle wyrusza w niesamowitą podróż przez wiejską część Chin. Po drodze napotykają oni różne kolorowe potwory i duchy znane z chińskiego folkloru. Celem wyprawy jest odnalezienie rodziny Gizma i odkrycie legendarnego skarbu. Po piętach depcze im niegodziwy przemysłowiec wraz ze swoją armią złych Gremlinów.

Jak podoba Wam się poniższa grafika?

Twórcą animacji jest Tze Chun, który pełni także funkcję wykonawczą. Inni producenci wykonawczy to Darryl Frank, Justin Falvey, Sam Register i Brendan Hay. Konsultantem technicznym został Joe Dante, który wyreżyserował oryginalny film i jego kontynuację.

Premiera animacji w 2021 roku.

Źrodło: darkhorizons.com