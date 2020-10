Nicolas Cage w pierwszej zapowiedzi thrillera grozy ''Wally’s Wonderland'' 0

Nicolas Cage w najnowszym thrillerze grozy Wally's Wonderland będzie musiał zmierzyć się z piekielną animatroniką jaka zaatakuje go w koszmarnym parku rozrywki. Za pośrednictwem Screen Media Films w sieci zadebiutowała pierwsza teaserowa pełna akcji i krwi zapowiedź. Możecie zapoznać się z nią poniżej. Koniecznie dajcie znać co o niej sądzicie.

Za reżyserię filmu odpowiada Kevin Lewis, który pracuje na scenariuszu autorstwa G.O. Parsonsa. Do aktorskiej obsady oprócz Cage’a należą także Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz i Chris Warner.

Cage zagra woźnego, zmuszonego do spędzenia nocy w ogromnym parku rozrywki, gdzie będzie musiał stawić czoło prawdziwym koszmarom. Gdy demoniczne animatroniczne postaci ożyją, woźny będzie musiał walczyć o swoje życie, stawiając czoło realnym potworom, aby przetrwać do rana i opuścić straszne miejsce.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2021 rok. Dokładna data zostanie jednak dopiero ustalona. Produkcja trafi do kin i na VOD. Wally’s Wonderland jest produkowany przez Landafar Entertainment, JD Entertainment, Saturn Films, Almost Never Films i Screen Media Ventures.

Cage’a w ostatnim czasie wystąpił w dość dobrym horrorze Mandy. Potem walczył z seryjnym mordercą i białym jaguarem na pokładzie statku w filmie Instynkt pierwotny. Zagrał także w filmie Kolor z przestworzy, gdzie przyszło mu zmierzyć się z zmutowanym pozaziemskim organizmem.

Źrodło: darkhorizons.com