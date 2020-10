Gwiazda "Gry o tron" w zwiastunie szalonej serii komediowej 0

W Two Weeks to Live gwiazda Gry o Tron Maisie Williams gra młodą kobietę, która przez lata żyła w odosobnieniu ze swoją matką przygotowując się na zagładę. Mamy zapowiedź serialu, w którym dominuje czarny humor, wygląda to obiecująco.

Kim Noakes (Williams), to dwudziestokilkuletnia dziwaczka, która od czasu morderstwa swojego ojca przez większość swojego życia przebywała w dziczy z matką przygotowującą się na zagładę. Czując się zmuszona do wyruszenia na spóźnioną przygodę z dorastaniem, Kim postanawia poszukać zabójcę swojego taty, a po drodze wprowadza do swojego planu braci Jaya (Modak) i Nicky’ego (Rizwan).

W sześcioodcinkowym serialu oprócz wspomnianej Williams występują również Sian Clifford (Fleabag), Taheen Modak, Mawaan Rizwan, Jason Flemyng, Sean Pertwee i Thalissa Teixeira (Midsomer Murders). Serial jest tworzony przez Gaby Hull, wyreżyserowany przez Ala Campbella (Dead Pixels), a wyprodukowany przez Phila Temple’a i Charlotte Surtees.

Co ciekawe Two Weeks to Live jest już emitowany w Wielkiej Brytanii na antenie Sky, a 5 listopada zadebiutuje w USA na HBO Max.

