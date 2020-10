Polska animacja "Ja i moja gruba dupa" wygrywa w Cannes 0

Miłe informację napłynęły z Francji, otóż animacja Ja i moja gruba dupa w reżyserii Yelyzavety Pysmak zdobyła drugą co do ważności nagrodę w sekcji Cannes Cinéfondation 2020. Wcześniej obraz studentki Szkoły Filmowej w Łodzi zwyciężył w plebiscycie publiczności 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego w kategorii Film Krótkometrażowy.

Pierwszą nagrodę 23. Cannes Cinéfondation zdobył film Catdog w reżyserii Ashmita Guha Neogi z Indii, a wyróżnienia trafiły do rumuńskiej produkcji Contraindications Luci Chicos i niemieckiej I want to return retun return Elsy Rosengren. Nagrody (I – 15 tys. euro, II – 11,250 euro i III – 7,5 tys. euro) przyznało jury w składzie: Damien Bonnard, Rachid Bouchareb, Claire Burger, Charles Gillibert, Dea Kulumbegashvili i Céline Sallette w Grand Théâtre Lumière jako część wydarzenia Cannes 2020 Special.

Sekcja Cinéfondation od 1998 roku prezentuje filmy krótkometrażowe ze szkół filmowych na całym świecie. W tym roku komisja selekcyjna wybrała 17 filmów (13 fabuł i 4 animacje) spośród 1952 zgłoszeń nadesłanych z 444 szkół filmowych z całego świata. Pochodzą one z takich krajów, jak: Izrael, Wielka Brytania, Argentyna, Węgry, Rumunia, Indie, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Francja, Polska, Portugalia, Niemcy oraz Słowenia.

Opis:

Fabuła filmu Pewnego poranka dziewczyna próbuje zapiąć spodnie. Okazuje się, że się na niej nie zapinają. Dziewczyna jest w szoku, w lustrze widzi swoje odbicie jako ogromną grubą świnię. Decyduje natychmiast poddać się srogiej diecie. Żadnych cukierków, coli, tylko woda z odrobiną cytryny. Idzie jej dobrze, jednak razem z tłuszczem wychodzi z niej cała radość życia. Jednak ona, będąc już niezdrowo wychudzona, ciągle nie hamuje się. Dziewczyna przypomina teraz zombie, który, nie wiedząc co robi, wlecze się w nocy do lodówki prześladującej ją w snach. Podczas jednego z uwodzeń lodówkowych dziewczynie zjawia się Anioł Królestwa Zachudodupia z królewskim zaproszeniem na ceremonię. Co to za ceremonia? Czy Chude Dupy są tak niewinnie słodkimi stworzeniami jak się wydają? Jakiemu Bóstwu kłaniają się? Czy da się wrócić z Królestwa Zachudodupia jeżeli coś pójdzie nie tak?

Źrodło: pisf