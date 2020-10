Clive Barker dołącza do ekipy HBO przy tworzeniu serialu "Hellraiser"

W kwietniu ogłoszono, że HBO opracowuje serial telewizyjny Hellraiser , za który odpowiada interesujący zespół kreatywny, w tym David Gordon Green ( Halloween zabija ) oraz Michael Dougherty ( Godzilla II: Król potworów ) i Mark Verheiden ( Battlestar Galactica ). Tym razem potwierdzono, że sam Clive Barker dołączył do projektu.

Barker będzie producentem wykonawczym serialu telewizyjnego Hellraiser. Warto zauważyć, że jest to pierwszy raz, kiedy Barker przypisuje udział w adaptacji Hellraisera od czasów Wysłannik piekieł IV: Dziedzictwo krwi z 1996 roku.

Pomysł na serię polega na stworzeniu wzniosłej kontynuacji i rozszerzenia dobrze ugruntowanej mitologii Hellraiser. W żadnym wypadku nie jest to remake, a będzie on czerpał z całej dostępnej historii. Centralnym elementem pozostaje Pinhead, bezlitosny przywódca Cenobitów. Cenobici pochodzą z piekła, a ich celem jest zbierać ludzkie dusze i utrzymywać równowagę między dobrem a złem.