Nieludzkie restrykcje aborcyjne, brak rzetelnej edukacji seksualnej, utrudniony dostęp do antykoncepcji, ograniczone prawa kobiet, rząd, który otwarcie potępia mniejszości seksualne, a popiera strefy wolne od LGBT. Czy tak wygląda rzeczywistość tylko w Polsce? Niestety nie… Podobna sytuacja ma miejsce w wielu cywilizowanych krajach na całym świecie. Kwestię praw kobiet i seksualności podejmują reżyserzy filmów dokumentalnych pokazywanych w cyklu „Prawa kobiet w Polsce i na świecie”. Filmy są dostępne bezpłatnie na platformie VOD ARTE.

Co kraj to obyczaj – inna kultura, historia, nawyki, ale też różne znaczenie roli seksu, edukacji seksualnej i rodziny. Kwestia seksualności od wieków dzieli społeczeństwa na całym świecie. Podejście konserwatywne wydaje w wielu krajach kluczowe, jeśli chodzi o edukację i rolę kobiet. Czy religia i patriarchalna kultura są w stanie zdominować wolność seksualną oraz prawa kobiet i mniejszości seksualnych w różnych regionach świata? Jak było kiedyś a jak jest teraz? Odpowiedzi na te i inne pytania szukają twórcy filmów dokumentalnych dostępnych bezpłatnie na tej stronie.

FILMY W CYKLU „PRAWA KOBIET W POLSCE I NA ŚWIECIE”:

PRAWA KOBIET W POLSCE, Niemcy, 2020

Zawieszone zajęcia z edukacji seksualnej, moralność głęboko zakorzeniona w katolicyzmie i rząd, który otwarcie potępia mniejszości seksualne: kwestia seksualności głęboko dzieli polskie społeczeństwo. Ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji tylko zaognił już i tak bardzo napiętą sytuację, a tysiące ludzi w Polsce i na świecie postanowiło wyjść na ulice w ramach protestu i solidarności z polskimi kobietami. W Polsce nie ma obowiązkowej edukacji seksualnej. Szkoły oferują jedynie przedmiot fakultatywny „Przygotowanie do życia w rodzinie”, który jest kształtowany przez konserwatywne poglądy Kościoła katolickiego. Teoretycznie szkoły mają możliwość stworzenia innych warsztatów edukacyjnych przy pomocy stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, ale w praktyce ma to miejsce tylko w kilku dużych miastach. Aktualny rząd dąży jednak do tego, by tę opcję zlikwidować. Nowy projekt ustawy ma na celu kryminalizację edukacji nieletnich, pod groźbą trzech lat pozbawienia wolności. Projekt został zainicjowany przez sojusz „Stop Pedofilii”, którego celem jest „ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną ze strony ideologii LGBTQ”. Ta homofobiczna krucjata przeciwko edukacji seksualnej jest wspierana przez rząd i pojawia się w czasie, gdy klimat społeczny dla osób nieheteronormatywnych w Polsce staje się coraz bardziej niebezpieczny. W międzyczasie prawie 80 gmin i powiatów ogłosiło się tak zwanymi „strefami wolnymi od LGBT”. Jak osoby LGBTQ radzą sobie w takim społeczeństwie? Twórcy filmu towarzyszą młodym Polkom i Polakom w walce o postępową edukację seksualną i otwartą Polskę.

CO MNIE NIE ZABIJE? HISTORIE GWAŁTÓW, Francja, 2019

Czy można postawić się w sytuacji ofiary przemocy seksualnej? Dziesięć lat po tym, jak została zgwałcona, Ada składa skargę i opowiada Alexe Poukine o swojej historii. Reżyser postanawia, że 14 osób, w tym dwóch mężczyzn, powtórzy zeznania Ady. Opowiadanie tej samej absurdalnej i banalnej historii sprawia że „ja” zlewa się z „on” lub „ona”. „Co mnie nie zabije” to film o empatii i pamięci o traumie. Nieustannie porusza tematy tabu, które nie zostały jeszcze przezwyciężone. Film empatyczny i konieczny.

EKWADOR: „KLINIKI” WŁAŚCIWEJ DROGI, Hiszpania, 2017

W Ekwadorze powstaje coraz więcej specjalnych „klinik rehabilitacyjnych”, mających na celu „wyleczenie” pacjentów z homoseksualizmu. Mężczyźni są głodzeni i bici, kobiety gwałcone i zmuszane są do noszenia makijażu, minispódniczek i butów na obcasie, by „połączyły się ze swoją kobiecością”.

FILIPINY: KOŚCIÓŁ I PEDOFILIA, PRZEŁAMANIE TABU, Francja, 2020

Podczas gdy skandale pedofilskie dotykają Kościoła w wielu krajach, Azja do tej pory pozostawała stosunkowo nietknięta. Mimo to na kontynencie znajduje się jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie: Filipiny, które mają ponad 80 milionów wiernych. Na archipelagu żaden duchowny nie został nigdy skazany cywilnie za pedofilię. Dopiero pod koniec 2018 roku amerykański ksiądz, który pełnił służbę przez 40 lat, został aresztowany za pedofilię przez filipińską policję i amerykańskie władze federalne.

KENIA – STOP OBRZEZANIU KOBIET, Francja, 2019

Klitoridektomia (wycięcie łechtaczki) jest nadal uważana przez dużą część populacji kenijskiej za rytuał, który celebruje osiągnięcie dojrzałości. Ta bolesna praktyka, przeprowadzana na dziewczynkach zwykłą żyletką, bez znieczulenia, może powodować infekcje, krwawienie, niepłodność a czasami prowadzić nawet do śmierci. Mama Lucy – była nauczycielka w szkole podstawowej, przeszła przez to w wieku 12 lat. Teraz, wspierana przez organizację pozarządową AMREF Health Africa, walczy o edukację najmłodszych i uwrażliwianie rodzin. Wiele jej kursów zwanych „lekcjami życia” zajęło miejsce dawnych rytuałów.

ARGENTYNA – BUNT KOBIET, Francja, 2019

Społeczeństwo argentyńskie jest uważane za jedno z bardziej maczystowskich na świecie. Wiele Argentynek skarży się, że są traktowane jak przedmioty. Stolica Argentyny – Buenos Aires – to miejsce, gdzie kumuluje się ich sprzeciw i organizowane są protesty na rzecz praw kobiet. Cztery lata temu pierwsze z nich przekształciły się w potężny pro kobiecy ruch, który walczył również o prawo do aborcji.

AFGANISTAN: KOBIETA, BURMISTRZYNI, WOJOWNICZKA, Niemcy, 2020

Od 2018 roku 27-letnia Zarifa Ghafari jest burmistrzynią miasta Majdan Szar pod Kabulem. Jest najmłodszą, ale także pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję w prowincji Wardak. W Afganistanie rzadko widuje się kobiety na odpowiedzialnych stanowiskach. Wielu mężczyzn wrogo odnosi się do Zarify.