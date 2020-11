Dakota Johnson jako kobieta wychowana w sekcie Dzieci Boga 0

Platform One Media pracuje nad adaptacją książki Cult Following, w której to pisarka Bexy Cameron spisała swoje wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to do 16 roku życia żyła w sekcie Dzieci Boga.

fot. materiały prasowe

Do głównych ról w serialu wybrane zostały Dakota Johnson i Riley Keough. Obie kobiety będą pełniły także funkcje producentów wykonawczych, za pośrednictwem swoich firm TeaTime Pictures i Felix Culpa.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że TeaTime przedstawił nam niesamowitą historię Bexy. Rzadko zdarza się, aby pisanie było tak czyste i urzekające. Ten projekt jest niesamowitą okazją, aby ukazać tą naprawdę wyjątkową podróż z dwiema najbardziej utalentowanymi aktorkami. Fakt, iż Dakota i Riley są najlepszymi przyjaciółkami odkąd skończyły 15 lat, jest wielkim plusem i pozwoli przenieść na ekran tą niesamowitą chemię. powiedziała Katie O’Connell Marsh, prezes i dyrektor Platform One Media

Serial opowie historie Bexy Cameron, która do 16 roku życia żyła jako wychowanka sekty Dzieci Boga. Po wyzwoleniu się z jej sideł i ułożeniu sobie życia z dala od kultu, już jako dorosła kobieta wyrusza w podróż ze swoją przyjaciółką, aby zbadać i udokumentować obecnie działające sekty na terenie Ameryki. Dwie młode kobiety wyruszają w podróż swojego życia, przeżywając wiele przygód i spotykając mnóstwo dziwnych ludzi. To wszystko zbliża Cameron do nieuchronnej konfrontacji ze swoimi rodzicami i samą sobą.

Książka Cameron nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Jej premiera zaplanowana jest na 8 lipca 2021 roku. Kiedy zadebiutuje serial na razie nie wiadomo. Ma on być produkcją limitowaną.

Źrodło: deadline