Europejski Dzień Kina Artystycznego - "La Gomera" 0

W tym roku, 8 listopada o 20:30, w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, we współpracy z CICAE i Europa Cinemas zapraszamy na specjalny, przedpremierowy seans filmu La Gomera w reżyserii mistrza rumuńskiej nowej fali, Corneliu Porumboiu.

Nieprzewidywalna, rozpędzona, stale zmieniająca gatunkowe przebrania La Gomera kluczy i myli scenariuszowe tropy, niczym wyjątkowo sprytny zbieg. Kryminalna komedia w reżyserii Corneliu Porumboiu zaskakuje pomysłowością, bawi absurdalnym humorem, a przede wszystkim dowodzi, że każdy, kto traktuje siebie śmiertelnie poważnie, jest po prostu śmieszny.

Mistrz rumuńskiej Nowej Fali zabiera nas więc na wakacje od powagi, i to nie byle gdzie, bo na Gomerę, jedną z Wysp Kanaryjskich. To tu przypływa skorumpowany, ponury gliniarz z Bukaresztu (Vlad Ivanov), by nauczyć się sekretnego lokalnego języka gwizdów, el silbo. Dzięki niemu Cristi może dogadywać się z mafią i planować porwanie, gwiżdżąc na policyjne podsłuchy. Nauczycielami Rumuna zostają tutejszy gangster i tajemnicza, ciemnowłosa femme fatale (Catrinel Marlon), której nie mogło zabraknąć w opowieści mistrzowsko doprawiającej mieszankę kryminału, komedii, heist movie i westernu, garścią błyskotliwych nawiązań do filmów noir. Zresztą to właśnie kobiety pociągają za sznurki tej nietypowej opowieści o policjantach i złodziejach.

La Gomera sprytnie buduje komedię o cynicznym policjancie uwikłanym w podwójną (czy tylko?) grę. A przy tym kojarząca się z serią Ocean’s, brawurowo żonglujący cytatami z arcydzieł Hitchcocka, Hawksa i Forda; odsyłający do Gildy z Ritą Hayworth, ale i słynnych obrazów Edwarda Hoppera. Film Porumboiu jest pochwałą własnego języka. Takiego, którym można opowiadać o świecie bez uciekania się do klisz, i w którym humor obnaża dętą powagę wszelkich struktur i instytucji – czy będzie to przywiązana do rytuałów mafia, uzależniona od biurokracji policja, czy ślepo powielające gatunkowe przykazania Hollywood.

Film oficjalnie w kinach pojawi się 4 grudnia i miejmy nadzieję, że data pozostanie już nieruchoma, bo warto jak najszybciej skonfrontować się z tym mieszańcem gatunkowym, wyborowym.