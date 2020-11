"Chłopi” – zakończenie zdjęć do filmu w reżyserii Doroty Kobieli 0

Zdjęcia to pierwszy etap procesu realizacji filmu, który powstanie w technice animacji malarskiej. Obecnie trwa rekrutacja malarzy w studiach w Polsce, Serbii i Ukrainie. Niebawem rozpocznie się montaż zdjęć, a na początku przyszłego roku grupa malarzy rozpocznie prace w studio BreakThru Films w Sopocie.

Piotr Dominiak, dyrektor artystyczny studia BreakThru Films opowiada:

Czeka nas ogrom pracy. Technika, którą wybraliśmy jest trudna i czasochłonna, ale dzięki „Twojemu Vincentowi” wiemy, że przeniesienie malarstwa olejnego na duży ekran daje magiczny efekt

Do stworzenia filmu studio wykorzysta autorski pomysł stacji PAWS (ang. Painting Animation Work Stations), dzięki którym możliwe jest ujednolicenie animacji oraz usystematyzowanie pracy malarzy. Premiera Chłopów planowana jest na 2022 rok, ale już teraz studio BreakThru Films wraz z New Europe Film Sales podpisało pierwszą umowę na zagraniczną dystrybucję filmu z francuskim The Jokers – odpowiadającym za hit zeszłego roku, zdobywcę Złotej Palmy i czterech Oscarów Parasite.

Źródło: NEXT FILM