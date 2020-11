Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Maya Hawke zagra u boku swojego ojca Ethana w komedii romantycznej 0

Maya Hawke, która była absolutnym odkryciem i jednym z najjaśniejszych punktów trzeciego sezonu Stranger Things, zagra u boku swojego ojca Ethana w komedii romantycznej zatytułowanej "Revolver".

Czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke zagra wraz ze swoją córką Mayą Hawke w filmie "Revolver". Duet wcieli się, a jakżeby inaczej, w ojca i córkę. Scenarzystka wspomnianego we wstępie serialu Stranger Things Kate Trefry napisała skrypt do produkcji będącej komedią romantyczną.

Akcja filmu rozgrywa się w 1966 roku i podąża losami nastoletniej dziewczyny mieszkającej na Alasce, która dowiaduje się, że The Beatles zatrzymują się w lokalnym hotelu w drodze do Japonii. Dziewczyna zamierza wkraść się do budynku, aby móc stracić dziewictwo z George’em Harrisonem. W roli nastolatki zauroczonej gwiazdą muzyki oczywiście Maya Hawke.

Reżyserem filmu jest Andrew Stanton, który kojarzony jest przede wszystkim z pracy przy filmach animowanych Pixara. To właśnie on odpowiada za dwie części przygód rybki Nemo i Dory. Nakręcił również wielkie hollywoodzkie widowisko John Carter, które okazało się finansową klapą. Producentami filmu "Revolver" są Ross Jacobson i Jen Dana.

Data premiery nie jest na razie znana.

