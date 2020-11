Zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen (o ile nie najbardziej), był moment, w którym Sansa Stark zostaje zgwałcona przez Ramsaya Boltona. Miało to miejsce w szóstym odcinku piątego sezonu, który nosił tytuł "Unbowed, Unbent, Unbroken" (emisja odbyła się 17 maja 2015 roku). Showrunnerzy byli atakowani za niepotrzebne wykorzystanie gwałtu jako narzędzia fabularnego. Wielu uznało, że ta scena była niepotrzebna, jednak znaleźli się również tacy, którzy chwalili odwagę twórców uważając, że oddali oni w ten sposób charakter tej strasznej postaci.

W jednym z niedawnych wywiadów odtwórca roli Ramsaya Boltona, czyli Iwan Rheon został poproszony o komentarz odnośnie owej sceny i tego, jak wspomina prace na planie przy tej sekwencji wiele lat po jej nakręceniu.