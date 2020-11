Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Isabelle Fuhrman powtórzy rolę Esther w prequelu "Sieroty" 0

Powstaje prequel całkiem udanego filmu Sierota z 2009 roku. W jednej z głównych ról powróci Isabelle Fuhrman.

Gwiazda filmu Sierota Isabelle Fuhrman powtórzy rolę Esther w przygotowywanym właśnie prequelu zatytułowanym "Orphan: First Kill". W obsadzie aktorskiej znalazło się miejsce także dla nominowanej do Złotego Globu za rolę drugoplanową w serialu Dexter Julii Stiles. Reżyserem filmu jest William Brent Bell, który nakręcił chociażby dwie części serii "The Boy".

W Winnipeg trwają już zdjęcia do "Orphan: First Kill". Filmowcy wykorzystują fotografowanie perspektywiczne, a także korzystają z usług najlepszych speców zajmujących się makijażem. Wszystko po to, aby 23-letnia Isabelle Fuhrman mogła ponownie sportretować na ekranie 12-latkę.

Leena Klammer (w tej roli Fuhrman) ucieka z estońskiego zakładu psychiatrycznego i odbywa podróż do Ameryki, podszywając się pod zaginioną córkę bogatej familii. Nowe życie Leeny jako "Esther" wiąże się z nieoczekiwanym problemem i stawia ją przeciwko matce, która za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę.

Scenariusz przygotował David Coggeshall. Produkcja powstaje dla Entertainment One i Dark Castle Entertainment.

Źrodło: Deadline