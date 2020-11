Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tom Hardy wystąpi w filmie o wojnie wietnamskiej 0

Tom Hardy dołączył do obsady filmu traktującego o wojnie wietnamskiej. Brytyjski aktor będzie miał u swojego boku kilka inny głośnych nazwisk znanych z hollywoodzkich produkcji.

Nominowany do Oscara Tom Hardy oraz nominowany do Złotego Globu Stephan James to nowe nazwiska w obsadzie aktorskiej filmu wojennego, który nosi tytuł "The Things They Carried". Panowie dołączyli tym samym do ekipy, która składa się z takich aktorów, jak Tye Sheridan, Bill Skarsgard, Pete Davidson, Ashton Sanders, Moises Arias, Angus Cloud i Martin Sensmeier. Reżyserem filmu jest Rupert Sanders, który do tej pory nakręcił dwa filmy – Królewna Śnieżka i Łowca oraz Ghost in the Shell.

"The Things They Carried" autorstwa Tima O’Briena to jego przełomowe dzieło – surowe, niezachwiane i emocjonalnie prawdziwe doświadczenie literackie przefiltrowane przez kalejdoskop pamięci, przez który nie można być głęboko poruszonym. Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni i podekscytowani, że będziemy mogli pracować z Timem przy przeniesieniu jego klasyka na ekran razem z naszą niesamowitą obsadą aktorską. Nie możemy się doczekać aż stworzymy ten film, czujemy że będzie ważny.

czytamy w oświadczeniu producentów – Toma Hardy’ego i Deana Bakera

Powieść Tima O’Briena to zbiór opowiadań rozgrywających się w trakcie wojny wietnamskiej, które koncentrują się na plutonie młodych żołnierzy i ich doświadczeń na linii frontu. Rupert Sanders wyreżyseruje film na podstawie scenariusza nominowanego do Oscara w 1999 roku za skrypt do filmu Prosty plan, Scotta B. Smitha.

Źrodło: Deadline