Neil Marshall wyreżyseruje horror ''The Lair'' inspirowany serią o Obcym czy Predatorze 0

Neil Marshall, reżyser niezbyt udanego filmu Hellboy z 2019 roku bierze się za kolejny projekt. Tym razem to produkcja z gatunku horroru akcji nosząca tytuł The Lair. Fabuła przypominać klimatem ma takie serie jak Obcy czy Predator.

fot. materiały prasowe

Fabuła The Lair skupi się na pilotce Królewskich Sił Powietrznych, porucznik Kate Sinclair, której odrzutowiec zostaje zestrzelony nad jedną z najbardziej niebezpiecznych twierdz rebeliantów w Afganistanie. Kate znajduje schronienie w opuszczonym podziemnym bunkrze. Tam jednak czeka na nią jeszcze większe niebezpieczeństwo. Z letargu budzą się bowiem śmiercionośne stworzone przez człowieka hybrydy będące pół człowiekiem pół kosmitą. Żywią się one ludzkim mięsem. Kate udaje się uciec, jednak potwory podążają jej śladem, a ta nieświadomie prowadzi je wprost do bazy amerykańskiej armii.

Marshall wyreżyseruje The Lair. Objął także funkcję producenta wykonawczego. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wiosną przyszłego roku.

Marshall znany jest z reżyserii takich produkcji jak Dog Soldiers, Zejście czy Centurion. Pracował także przy serialach Gra o tron, Poza czasem oraz Zagubieni w kosmosie. Miejmy nadzieję, że The Lair będzie jakościowo przypominał Zejście, czyli jeden z najlepszych filmów tego reżysera.

'The Lair' jest moim prawdziwym powrotem do pełnokrwistego horroru i intensywnego gatunku akcji. Robię coś naprawdę strasznego. Inspiruje się klasycznymi filmami takimi jak 'Obcy', 'Predator' czy 'Coś'. powiedział Marshall

Źrodło: variety