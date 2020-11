Ti West powraca do gatunku horroru – wyreżyseruje film ''X'' dla A24 0

Ti West, reżyser który od początku swojej kariery skupiony był głównie na gatunku krwawego horroru, zalicza właśnie powrót do swych korzeni. Jak donoszą zagraniczne media ma on wyreżyserować film o wymownym tytule 'X'. Produkcja powstanie dla studia A24.

Projekt ten jest obecnie na bardzo wczesnym etapie. Trwają castingi. Wiadomo, iż główną rolę otrzymała Mia Goth, aktorka znana z nowej wersji Suspirii czy filmu Emma. Dotychczas swoje angaże otrzymali także Scott Mescudi znany z komedii Bill & Ted Face the Music i Jenna Ortega, którą kojarzyć możecie z serialu Ty, Jane the Virgin czy filmu Ratujmy Florę.

Nie znane są żadne szczegóły fabularne nowej produkcji Westa. Wiadomo jedynie, iż tonem oraz klimatem zbliżony ma być do jego poprzednich horrorów, a więc spodziewać możemy się krwawej makabry. West zajmie się zarówno reżyserią, jak i napisze scenariusz do X. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wczesną wiosną 2021 roku.

Ostatnim pełnometrażowym filmem Westa jest western Dolina przemocy z Ethanem Hawkiem i Johnem Travoltą w rolach głównych. Potem skupił się on na serialach, reżyserując pojedyncze odcinki Przejścia oraz Chambers.

