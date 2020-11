W Fungisowie wszystko ma swój cel! Zamieszkują je radośni bohaterowie, którzy dbają o to, by każdy żył wygodnie i przyjemnie. To najbardziej pracowite stworzonka w całej galaktyce, bo dzięki wspólnemu wysiłkowi stworzyły wyjątkowe miejsce. Twórcą serialu jest Stephen P. Neary, wybitny amerykański artysta i animator, który sam użyczył swojego głosu jednej z postaci kreskówki. Premiera nowego serialu już 16 listopada na antenie Cartoon Network.