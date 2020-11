Rozpoczęła się produkcja szpiegowskiego thrillera ''Munich'' dla Netflixa - w głównej roli Jeremy Irons 0

Jeremy Irons rozpoczyna pracę na planie szpiegowskiego thrillera Munich powstającego dla platformy Netflix. Film ten będzie adaptacją bestsellerowej powieści Roberta Harrisa.

fot. materiały prasowe

Fabuła filmu rozpocznie się jesienią 1938 roku, kiedy to Europa stoi na krawędzi wojny, a Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację. W tym samym czasie rząd Neville’a Chamberlaina desperacko poszukuje pokojowego rozwiązania. Wraz z narastającą presją brytyjski urzędnik państwowy Hugh Legat i niemiecki dyplomata Paul von Hartmann jadą do Monachium na nadzwyczajną konferencję. Gdy rozpoczynają się negocjacje, dwaj starzy przyjaciele znajdują się w centrum sieci politycznych gierek i bardzo realnego niebezpieczeństwa. Czy można zapobiec wojnie? Jeśli tak to jakim kosztem?

W obsadzie aktorskiej oprócz Ironsa, który wcieli się w Chamberlaina, znajdują się także George MacKay jako Hugh Legat, Jannis Niewhöhner jako Paul von Hartmann, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries, August Diehl, Erin Doherty i Martin Wuttke jako Adolf Hitler.

Munich reżyseruje Christian Schwochow, a autorem scenariusza jest Ben Power. Produkcją zajmują się Andrew Eaton i Turbine Studios. Obecnie ekipa znajduje się w Niemczech. Potem w planach są zdjęcia w Wielkiej Brytanii. Premiera filmu na Netflixie zaplanowana jest na 2021 rok.

Poniżej pierwsze zdjęcie z planu Munich.

fot. netflix

Źrodło: comingsoon