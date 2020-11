''The Rig'' - Amazon zamawia nową straszną serię

Amazon dał zielone światło na produkcje nowego serialu The Rig, traktującego o zjawiskach nadprzyrodzonych. Ma on być połączeniem dwóch gatunków, które bardzo często występują obok siebie – thrillera i horroru.

Funkcję reżysera tej sześcioodcinkowej produkcji otrzymał John Strickland. Autorem scenariusza do serialu został David Macpherson. The Rig ma w całości nakręcony zostać na terenie Szkocji.

Obecnie trwa poszukiwanie obsady do serialu, którego akcja rozgrywać będzie się na platformie wiertniczej Kishorn Bravo stacjonującej u wybrzeży Szkocji, na niebezpiecznych wodach Morza Północnego. Kiedy pracujący tam ludzie mają powrócić na stały ląd, zostają odcięci od świata przez tajemniczą i wszechogarniającą mgłę. Nie mogą w żaden sposób skontaktować się z lądem. Postanawiają odkryć źródło pochodzenia mgły. Wtedy jednak dochodzi do niebezpiecznych konfliktów między nimi.