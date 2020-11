"Kolejny film o Boracie" drugą największą premierą VOD w 2020 roku 0

Opłacało się Amazonowi nabyć prawa do kontynuacji Borata z 2006 roku. Sequel okazał się wielkim sukcesem i jednym z dwóch najchętniej oglądanych tytułów w 2020 roku, jeśli chodzi o serwisy streamingowe.

Ze statystyk udostępnionych przez ScreenEngine/ASI wynika, że Kolejny film o Boracie przegrał tylko z hitowym musicalem "Hamilton", który można znaleźć w ofercie platformy streamingowej Disney+. Mimo wszystko Borat poradził sobie z wieloma głośnymi tytułami z Netflixa czy Disney+. Co więcej produkcja ma bardzo duże szanse utrzymać pozycję wicelidera 2020 roku. Wszystko oczywiście zależy od Walta Disneya, który ma pewnego asa w rękawie.

Jest nim z pewnością najnowszy film animowany studia Pixar – Co w duszy gra. Od dawna spekuluje się, że Walt Disney pójdzie podobną ścieżką, co przy okazji premiery Mulan. To znaczy animacja trafi do oferty Disney+ i będzie sprzedawana, jako oddzielny produkt. Przy okazji Mulan użytkownicy, którzy chcieli obejrzeć widowisko musieli dopłacić niespełna 30 dolarów.

Dane dotyczą oglądalności w pierwszych 7 dniach od premiery.

Premiery VOD w 2020 roku prezentują się na ten moment następująco:

Źrodło: Variety