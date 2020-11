Środowiska osób niepełnosprawnych krytykują film 'Wiedźmy" 0

Warner Bros. Pictures wystosował oświadczenie, w którym przeprasza osoby urażone filmem Wiedźmy. Powodem takiej decyzji jest krytyka środowisk osób niepełnosprawnych.

W najnowszej adaptacji powieści Roalda Dahla wyreżyserowanej przez Roberta Zemeckisa, nikczemna postać Anny Hathaway, która nazywana jest Wielką Wiedźmą, ma brakujące palce. Wiele osób niepełnosprawnych, które miały okazję widzieć film uznało, że bohaterka posiada ektrodaktylię, czyli wadę wrodzoną polegającą na całkowitym lub częściowym braku palców stopy lub dłoni. Według krytyków takie przedstawienie postaci Wielkiej Wiedźmy może utrwalić stereotypy, że niepełnosprawność jest nienormalna lub przerażająca.

Jedną z pierwszych osób, które zareagowały w social mediach na film Wiedźmy była sportsmenka paraolimpijska Amy Marren. Wyraziła ona swoje rozczarowanie względem wytwórni Warner Bros.. Kobieta została poparta przez oficjalne twitterowe konto Igrzysk Paraolimpijskich, które zamieściło wpis, w którym zaznacza, że tego typu różnice nie są przerażające, a niepełnosprawność należy normalizować.



Warner Bros. Pictures za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego wydał oświadczenie, w którym wyraża skruchę i zasmucenie z faktu, iż przedstawione w ten sposób postacie fikcyjne uraziły w jakikolwiek sposób osoby niepełnosprawne.

Film zadebiutował w ofercie HBO Max w październiku. Wiedźmy Zemeckisa to dostosowana do współczesnej publiczności, innowacyjna wizualnie adaptacja popularnej powieści Roalda Dahla. Jest to pełna mrocznego humoru, a zarazem wzruszająca historia osieroconego chłopca (Bruno), który pod koniec 1967 roku zamieszkuje z kochającą babcią (Spencer) w Alabamie, w miasteczku Demopolis. Kiedy chłopiec i babcia spotykają zwodniczo piękne, lecz na wskroś diaboliczne wiedźmy, kobieta przezornie wyjeżdża z młodym bohaterem do luksusowego kurortu nad morzem. Niestety, zjawiają się tam dokładnie wtedy, kiedy Wielka Wiedźma (Hathaway) zwołuje swoje koleżanki z całego świata – rzecz jasna, pod przykrywką – w celu przeprowadzenia swojego niecnego planu.

