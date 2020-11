Rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News mówił na temat powodów, dla których siłownie, teatry, kina czy muzea zostały zamknięte. Jego tłumaczenie wydaje się być co najmniej… kuriozalne.

Chodzi generalnie o mobilność obywateli. Problem jest taki, że żeby dostać się do poszczególnych miejsc – do galerii handlowych, teatrów, kin do wszystkich miejsc, które spotkały się dzisiaj z dodatkowymi obostrzeniami – do nich trzeba dotrzeć. To powoduje, że mobilność obywateli się zwiększa. Najważniejszym celem jest w tej chwili obniżenie mobilności społecznej i ona niestety może się odbyć tylko przez to, że ograniczymy w jakimś sensie również pretekst do wyjścia z domu.

powiedział Piotr Müller