Na platformie on-line dostępne będą wybrane filmy konkursowe oraz dodatkowe materiały multimedialne.

W związku z ograniczeniami licencyjnymi nie możemy, niestety, pokazać on-line szerokiej publiczności wszystkich filmów z Konkursu Głównego. Niektórzy dystrybutorzy są już związani umowami z innymi platformami VOD. Z kolei dystrybutorom tych filmów, które jeszcze nie miały premiery kinowej, zależy, by zachować tradycyjną kolejność, zgodnie z którą najpierw są pokazy na wielkim ekranie, a dopiero później inne formy dystrybucji. My, jako organizatorzy Festiwalu, nie dysponujemy prawami do filmów konkursowych. mówi Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF

Pokazy filmowe on-line filmów udostępnionych platformie festiwalowej będą się odbywać w wirtualnych salach kinowych zgodnie z ustalonym harmonogramem projekcji. Platforma festiwalowa umożliwi ponadto oglądanie konferencji prasowych z udziałem twórców, da też dostęp do wydarzeń towarzyszących: debat, spotkań, webinariów i innych. Wkrótce ogłoszony zostanie pełny program.