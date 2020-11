Noomi Rapace wystąpi w szwedzkiej produkcji Netflixa ''Black Crab'' 0

Noomi Rapace, aktorka znana z nagradzanego thrillera Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet zagra w szwedzkiej produkcji Netflixa Black Crab. To film oparty na thrillerze szwedzkiego pisarza Jerkera Virdborga.

fot. materiały prasowe

Nadchodzący projekt to czwarty w jakim Rapace współpracuje z Netflixem. Wcześniej wystąpiła w filmie akcji Bright, thrillerze Ścigane i produkcji Siedem sióstr.

Jestem bardzo podekscytowana powrotem do Szwecji i zagraniem w 'Black Crab'. To mój pierwszy szwedzki film od lat. Nie mogę się doczekać, aby założyć skafander i wyruszyć w tę podróż, przez świat na krawędzi. Jaką cenę przyjdzie zapłacić za przeżycie? powiedziała w swoim oświadczeniu Rapace

Fabuła Black Crab rozegra się w postapokaliptycznym świecie, w którym zima nigdy się nie kończy. Poznamy losy sześciu żołnierzy wysłanych na niebezpieczną misję. Muszą oni przemierzyć zamarznięte morze, aby dostarczyć pewną paczkę mogącą ostatecznie zakończyć trwająca wojnę.

Produkcja ta będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Adama Berga, który do tej pory specjalizował się w reżyserii reklam i teledysków. Malin Idevall i Mattias Montero to producenci wykonawczy. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w przyszłym roku.

Źrodło: comingsoon