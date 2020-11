Zac Efron w survivalowym filmie ''Gold'' Anthony'ego Hayesa 0

Zac Efron otrzymał główną rolę w survivalowym thrillerze noszącym tytuł Gold, za reżyserię którego odpowie Anthony Hayes, mający na swoim koncie dramat Ten Empty z 2008 roku.

fot. materiały prasowe

Efron światowy rozgłos uzyskał dzięki wystąpieniu w musicalu Disneya High School Musical. Potem zagrał w wielu głośnych filmach, głównie komediowych tj. Znów mam 17 lat, Sąsiedzi, Co ty wiesz o swoim dziadku? czy Plażowy haj.

Hayes oprócz pełnienia funkcji reżyserskiej, ma być także współautorem scenariusza wraz z Polly Smyth. Prawdopodobnie zobaczymy go również na ekranie.

To ekscytująca, wciągająca i bardzo na czasie opowieść o chciwości, człowieczeństwie, o tym kim jesteśmy, co zrobiliśmy światu i dokąd zmierzamy, jeśli nie będziemy ostrożni w tym co robimy. powiedział Hayes w swoim oświadczeniu

Fabuła filmu Gold opowie historię dwójki nieznajomych, którzy podróżując przez pustynię natrafiają na największy jaki dotychczas znaleziono samorodek złota. Obmyślają plan jak go wydobyć. Jeden z mężczyzn zostaje, aby chronić znalezisko, a drugi wyrusza po niezbędny sprzęt do wydobycia złota. Ten co pozostał musi mierzyć się z surowym klimatem pustyni, wygłodniałymi dzikimi psami i tajemniczymi intruzami, walcząc jednocześnie z coraz głośniej dobijającą się myślą, iż pozostał zostawiony samemu sobie.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w Australii jeszcze w tym miesiącu.

Źrodło: comingsoon