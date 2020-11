Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowe zdjęcia z "Czarnej Wdowy" prezentują tajemniczą postać agenta S.H.I.E.L.D. 0

W mediach społecznościowych pojawiło się kilka nowych zdjęć związanych z filmem Czarna Wdowa, który cały czas czeka na kinową premierę.

Do sieci trafiła pokaźna porcja fotek z książki "Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special". Dzięki nim możemy rzucić okiem chociażby na tajemniczą postać Ricka Masona, w którego wciela się O-T Fagbenle, aktor znany chociażby z serialu Opowieść podręcznej.

Postać została opisana, jako sprzymierzeniec Natashy Romanoff jeszcze z czasów organizacji S.H.I.E.L.D. Pojawiły się, jednak spekulacje, że finalnie to właśnie Rick Mason będzie ukrywał się pod maską Taskmastera. Popularny komiksowy złoczyńca słynie z naśladowania stylu walki swojego przeciwnika.

Poniżej możecie zaznajomić się z galerią udostępnioną w social mediach:

Pierwotnie film miał wejść na ekrany kin 1 maja 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa zdecydowano się przesunąć premierę dwukrotnie. Najpierw na 6 listopada tego samego roku, a następnie na 7 maja 2021 roku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sytuacja na świecie z wirusem uspokoi się na tyle, że Czarna Wdowa będzie wreszcie mogła zadebiutować na wielkim ekranie.

Źrodło: MovieWeb