Viggo, do zobaczenia w przyszłym (lepszym) roku! Przełożona premiera debiutu "Jeszcze przyjdzie czas" 0

Premiera debiutanckiego filmu Viggo Mortensena Jeszcze jest czas przesunięta na 2021 rok. Zaproszenie do Polski zgodził się przyjąć jeden z najbardziej wyjątkowych artystów na świecie. Aktor, pisarz, muzyk, fotograf, malarz oraz reżyser, którego debiutancki film Jeszcze jest czas miał trafić wkrótce do kin. Na wizytę Viggo Mortensena w Polsce oraz premierę jego filmu musimy jednak poczekać, ale obiecujemy, że robimy wszystko, by w przyszłym roku spotkać się z Viggo w lepszym i bezpiecznym dla wszystkich czasie, który pozwoli znowu cieszyć się kinem i filmowymi emocjami.

Jeszcze jest czas to debiut reżyserski Viggo Mortensena. Artysta napisał również scenariusz do filmu oraz wystąpił przed kamerą. U jego boku zagrał Lance Henriksen w znakomitej roli, która od światowej premiery wymieniana jest w kontekście przyszłorocznych Nagród Akademii Filmowej.

Jeszcze jest czas to poruszająca i szczera opowieść o rodzinie i wszystkich odcieniach miłości, również tych najtrudniejszych. John (Viggo Mortensen) wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles, gdzie mieszka razem ze swoją rodziną. Kalifornia to przyjazny i otwarty dla wszystkich świat, zupełnie inny niż dom rodzinny Johna, w którym wciąż mieszka jego ojciec – farmer przywiązany do ziemi i konserwatywnych wartości. Kiedy Willis (Lance Henriksen) zaczyna podupadać na zdrowiu, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać z Johnem. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?

Dystrybutorem filmu Jeszcze jest czas jest M2 Films. Film trafi do kin w 2021 roku.