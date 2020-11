Pierwsza zapowiedź serialu ''Walker'' z Jaredem Padaleckim w roli głównej 0

Jak wiemy stacja The CW nakręciła reboot kultowego serialu Strażnik Teksasu. W nowej produkcji w słynnego stróża prawa wciela się Jared Padalecki, aktor znany z Nie z tego świata. W sieci z okazji zbliżającej się premiery serialu Walker pojawiła się pierwsza teaserowa zapowiedź. Nie ujawniono jednak jeszcze jak prezentować będzie się główny bohater.

Reboot ukazywać ma nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Walker jest wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta, w tej roli Lindsey Morgan i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Violet Brinson, Kale Culley, Mitch Pileggi, Keegan Allen, Molly Hagan, Trey Barnett, Coby Bell i Jeff Pierre. Niedawno swój angaż otrzymał także Chris Labadie, który wcieli się w Jordana, byłego więźnia, który wie jak zaleźć za skórę Walkerowi.

Za scenariusz i produkcję serialu odpowiada Anna Fricke. Producentem wykonawczym jest także Dan Lin.

Premiera serialu już 21 stycznia 2021 roku.

Źrodło: comingsoon