Johnny Depp odchodzi z "Fantastycznych zwierząt" - kto może zastąpić gwiazdora?

Johnny Depp pożegnał się z serią "Fantastyczne zwierzęta", po tym jak przegrał sprawę o zniesławienie z The Sun, które nazwało go damskim bokserem bijącym żonę.

Aktor Johnny Depp zamieścił w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie, w którym żegna się z franczyzą "Harry’ego Pottera". Gwiazdor występował w roli Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta". Depp oznajmił, że "poproszono go o rezygnację", a on "uszanował tę prośbę i się zgodził". Dodatkowo aktor nazwał owy wyrok "surrealistycznym" i jak najbardziej będzie miał zamiar się od niego odwołać.

Wytwórnia Warner Bros. Pictures potwierdziła odejście aktora i oświadczyła, że zamierza jego rolę nieco przekształcić. Poniżej możecie zaznajomić się z pełnym oświadczeniem aktora:

Oczywiście teraz fani zaczęli zastanawiać się, który aktor zastąpi Johnny’ego Deppa w trzeciej części Fantastycznych zwierząt. Faworyt wydaje się oczywisty – Colin Farrell. Wszak to właśnie on wystąpił w pierwszej odsłonie cyklu w roli Percivala Gravesa, który jak się później okazało był tylko "przebraniem" dla Gellerta Grindelwalda. Z racji tego, że mamy do czynienia ze światem magii, to ewentualny powrót do tej formy nie byłby niczym nadzwyczajnym.

Pierwotnie premiera została zaplanowana na 12 listopada 2021. Z powodu pandemii i opóźnień na planie zdjęciowym film trafi na ekrany kin latem 2022 roku.

Źrodło: BBC